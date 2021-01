De Rose: “Palermo? Non si discute, possiamo giocarci promozione in B. Classifica bugiarda, Boscaglia…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata di presentazioni in casa Palermo.Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De Rose, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte del Palermo che lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De Rose, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa."Se sono qui c'è un motivo, ho visto una squadra viva e forte che ha una Classifica bugiarda. C'è tutto per fare bene e arrivare fino in fondo per giocarci la promozione in B. Adesso bisogna fare una scalata importante per raggiungere una posizione in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata di presentazioni in casa.Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte delche lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa."Se sono qui c'è un motivo, ho visto una squadra viva e forte che ha una. C'è tutto per fare bene e arrivare fino in fondo perlain B. Adesso bisogna fare una scalata importante per raggiungere una posizione in ...

