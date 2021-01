Conviene davvero fare causa a Pfizer per i vaccini in ritardo? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai è certo che la campagna vaccinale italiana subirà pesanti ritardi. L’inizio della fase 2, quella in cui saranno gli ultraottantenni a ricevere il vaccino anti COVId, è stata procrastinata di quattro settimane. Ma è una mossa intelligente quella di intentare un’azione legale contro Pfizer? Non è detto. Ad esempio, “nelle more di una causa, Pfizer potrebbe decidere di interrompere la fornitura?”, si chiede Repubblica. E la risposta non è di quelle che favoriscono l’azione legale da parte dell’Italia: “Potrebbe, sì — spiega Federico Tedeschini, amministrativista e professore emerito di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma — le multinazionali sono molto potenti, per questo è più efficace un’azione del governo dell’Unione”. Ma anche il Corriere della Sera spiega che in realtà il contratto Pfizer la mette al riparo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai è certo che la campagna vaccinale italiana subirà pesanti ritardi. L’inizio della fase 2, quella in cui saranno gli ultraottantenni a ricevere il vaccino anti COVId, è stata procrastinata di quattro settimane. Ma è una mossa intelligente quella di intentare un’azione legale contro? Non è detto. Ad esempio, “nelle more di unapotrebbe decidere di interrompere la fornitura?”, si chiede Repubblica. E la risposta non è di quelle che favoriscono l’azione legale da parte dell’Italia: “Potrebbe, sì — spiega Federico Tedeschini, amministrativista e professore emerito di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma — le multinazionali sono molto potenti, per questo è più efficace un’azione del governo dell’Unione”. Ma anche il Corriere della Sera spiega che in realtà il contrattola mette al riparo ...

Luce e gas, quanto risparmiano davvero le PMI con il Mercato Libero: le cifre

Dal 1° gennaio 2021 è iniziato il progressivo passaggio obbligatorio al Mercato Libero per le PMI. Quanto risparmiano davvero le imprese? Le simulazioni di Selectra e Althesys.

