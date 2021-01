Cassa integrazione | 1 | 2 milioni di lavoratori ancora in attesa Opposizione all’attacco | “Tridico si dimetta”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Sono1,2indella, con l’che vae chiede le dimissioni di Pasquale. Allo stato attuale, sarebbero quasi 200 mila le pratiche in giacenza, di cui un terzo molto vecchie, addirittura di marzo scorso. Sono i numeri Inps alla fine di novembre. Per non parlare di dicembre, con cui si arriverebbe a 365 mila pratiche per 2di. A diffondere i numeri sui ritardi della Cig è Repubblica, che dà un aggiornamento sullaCovid, inserita dal governo giallofucsia nel Cura Italia del 17 marzo 2020.: al 30 novembre ...

riotta : 1,2 milioni di lavoratori senza cassa integrazione #COVID19 @repubblica #scandalo - Azione_it : Il Governo cerca di allargare la maggioranza, nel frattempo ci sono almeno 1,2 milioni di lavoratori ancora in atte… - msgelmini : Ci sono ancora 1,2mln di lavoratori che aspettano da #Inps la cassa integrazione. Tra questi 200mila pratiche hanno… - Sig_Anderson_ : RT @riotta: 1,2 milioni di lavoratori senza cassa integrazione #COVID19 @repubblica #scandalo - EvasoreHonesto : RT @riotta: 1,2 milioni di lavoratori senza cassa integrazione #COVID19 @repubblica #scandalo -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione

"Casa, sostegno per pagare l'affitto": è questo il nome dell’ ulteriore manovra della Regione Emilia-Romagna che destina ulteriori 11 milioni e 600 mila euro per aiutare persone e famiglie in difficol ...E' stato prorogato il termine per la richiesta del contributo destinato ai lavoratori in disagio economico e senza ammortizzatori sociali. Ecco chi può chiederlo ...