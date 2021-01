ATP Challenger | Quimper ed Antalya i tornei della settimana Il programma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In attesa che possano finalmente prendere il via gli appuntamenti australiani del mese di febbraio, il circuitova avanti. Dopo che nella mattinata di ieri si è concluso il primo appuntamento stagionale dell’ ATPTour, questail circuito riparte daed. Il torneo francese si disputa sul veloce indoor mentre quello turco sulla terra battuta. Gli italiani impegnati ain un tabellone d’eccellenza Nella foto in azione la promessa americana Sebastian Korda- Photo Credit: via Twitter, @ustaSono tre gli italiani impegnati nel tabellone principale del torneo ATPdi. Sarebbero potuti essere quattro ma purtroppo ieri Stefano Napolitano è stato eliminato nel primo turno di ...