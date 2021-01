‘Uomini e Donne’ | nella notte incendiata di nuovo l’auto di Serena Enardu

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un altro spiacevole episodio ha coinvolto l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffina, che già ad agosto dello scorso anno aveva affrontato un dramma simile. Per la seconda volta infatti la vettura di, una Land Rover che era parcheggiata vicino alla sua abitazione, è stata distrutta dalle fiamme, in particolar modoparte anteriore. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata intorno alle dieci e trenta di sera – stando a quanto riportano i vari siti – con l’avviso che c’era un auto in fiamme a Quartu Sant’Elena. A quanto pare qualcuno ha versato del liquido infiammabile sulvettura e una volta appiccato il fuoco è fuggito, proprio per questo motivo la polizia del luogo ha avviato le indagini per risalire agli autori del terribile gesto. Duro colpo quindi per l’ex ...