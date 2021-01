Tragedia al Moscati | bimba di sette mesi muore per un arresto cardiocircolatorio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) –al “” di Avellino. Nel tardo pomeriggio di sabato, è morta, per cause ancora da accertate, una bambina di soli 7. La piccola, originaria di Serino dove viveva nella frazione Raiano, è arrivata in pronto soccorso, a bordo di un’ambulanza del 118, già in condizioni disperate. Inutile ogni tentativo da parte dei medici del reparto di Emergenza. A stroncarle la vita un. Non è chiaro se la piccola soffrisse o meno di patologie. L’autopsia farà luce sulle cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.