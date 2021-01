Serena Enardu e Pago ci riprovano: “C’è il forte desiderio di stare insieme” (Di domenica 24 gennaio 2021) Serena Enardu e Pago, dopo essersi fatti la guerra prima, durante e post l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno annunciato di volerci riprovare a far funzionare la loro storia d’amore. Serena Enardu e Pago hanno fatto sognare, e al tempo stesso arrabbiare, il popolo del piccolo schermo. I due per svariato tempo si sono tenuti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 gennaio 2021), dopo essersi fatti la guerra prima, durante e post l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno annunciato di volerci riprovare a far funzionare la loro storia d’amore.hanno fatto sognare, e al tempo stesso arrabbiare, il popolo del piccolo schermo. I due per svariato tempo si sono tenuti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

