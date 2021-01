Sci alpino | Federica Brignone | “Un podio che dà fiducia”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) Altra bella giornata per i colori azzurri dello scifemminile: terzo posto dinel super-G di Crans Montana, che ha chiuso la tre giorni di gare sulle nevi elvetiche. A trionfare sulle nevi di casa oggi è la svizzera Lara Gut Behrami. Così l’azzurra a fine gara al sito della FISI: “Sono contenta perché era un periodo in cui non avevo tanta. Qui a Crans Montana avevo un buon feeling. Oggi con il mio numero non era facile interpretare correttamente il percorso, mentre Lara Gut è stata davvero molto, molto brava. Io avrei potuto fare meglio nella parte iniziale e in quella centrale“. Prosegue: “Non è facile scegliere il numero: io ho deciso di partire davanti perché pensavo che fosse meglio. Poi in realtà, il tracciato aveva passaggi molto difficili e molto tattici ...