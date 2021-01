Rally Monte-Carlo 2021: Ogier domina nel principato (Di domenica 24 gennaio 2021) Sébastien Ogier e Julien Ingrassia dominano lungo i quattro giorni del Rally Monte-Carlo 2021 e si aggiudicano il primo evento dell’anno. L’equipaggio sette volte campione del mondo ha raggiunto l’ottavo trionfo nel Rally del principato, diventando i primi assoluti in questa classifica. Alle spalle della coppia francese giunge la coppia Evans-Martin, a completare una doppietta targata Toyota. Chiude il podio Neuville, primo pilota Hyundai in classifica. Rally Monte-Carlo 2021, il resoconto del giovedì e del venerdì Nella PS1 Tanak porta a casa facilmente la vittoria, nonostante dei problemi ai tergicristalli. Dietro di lui il trio Toyota composto da Rovanpera, Evans ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Sébastiene Julien Ingrassiano lungo i quattro giorni dele si aggiudicano il primo evento dell’anno. L’equipaggio sette volte campione del mondo ha raggiunto l’ottavo trionfo neldel, diventando i primi assoluti in questa classifica. Alle spalle della coppia francese giunge la coppia Evans-Martin, a completare una doppietta targata Toyota. Chiude il podio Neuville, primo pilota Hyundai in classifica., il resoconto del giovedì e del venerdì Nella PS1 Tanak porta a casa facilmente la vittoria, nonostante dei problemi ai tergicristalli. Dietro di lui il trio Toyota composto da Rovanpera, Evans ed ...

