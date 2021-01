Perché il Pd s'impicca per Conte? (Di domenica 24 gennaio 2021) Perché il Pd s’impicca per Conte? Per comprenderlo bisogna decriptare il detto e il non detto dei suoi leader. Ben sapendo che il detto non corrisponde sempre al vero. Prendete Andrea Orlando. Ad Alessandro De Angelis, che lo intervista per Huffington Post e gli chiede come si possa tenere in stallo il Paese in attesa di qualche transfuga che puntelli la maggioranza, il vicesegretario del Pd risponde che «qui si tratta di costruire un campo politico europeista». Ma mentre il premier in Parlamento proclamava solennemente l’identità europeista della sua coalizione, a Bruxelles cinque dei nove deputati pentastellati votavano contro l’Europa. Ci sarebbero governi assai più europeisti del Conte bis. Per esempio, quello sostenuto da una maggioranza cosiddetta Ursula, che includesse anche l’area delle forze liberali, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021)il Pd s’per? Per comprenderlo bisogna decriptare il detto e il non detto dei suoi leader. Ben sapendo che il detto non corrisponde sempre al vero. Prendete Andrea Orlando. Ad Alessandro De Angelis, che lo intervista per Huffington Post e gli chiede come si possa tenere in stallo il Paese in attesa di qualche transfuga che puntelli la maggioranza, il vicesegretario del Pd risponde che «qui si tratta di costruire un campo politico europeista». Ma mentre il premier in Parlamento proclamava solennemente l’identità europeista della sua coalizione, a Bruxelles cinque dei nove deputati pentastellati votavano contro l’Europa. Ci sarebbero governi assai più europeisti delbis. Per esempio, quello sostenuto da una maggioranza cosiddetta Ursula, che includesse anche l’area delle forze liberali, ...

