Palermo, 17enne uccisa e lanciata in un burrone: “Sono stato io” (Di domenica 24 gennaio 2021) Palermo, 17enne uccisa e lanciata in un burrone, ha confessato il fidanzato. Ancora ignoti i motivi dell’omicidio È di Roberta Siragusa il corpo della 17enne trovato questa mattina in un burrone a Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Erano le 9.30 circa quando il fidanzato 19enne si è presentato con il padre e l’avvocato dai carabinieri per condurre i militari sul posto. Nell’interrogatorio il ragazzo ha ammesso di essere stato lui ad ucciderla. La scomparsa della ragazza era stata denunciata già sabato sera. Sul monte a Caccamo oltre ai carabinieri Sono giunti anche i Vigili del Fuoco e gli uomini della scientifica per tutti i rilievi del caso. Le indagini Sono ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021)in un, ha confessato il fidanzato. Ancora ignoti i motivi dell’omicidio È di Roberta Siragusa il corpo dellatrovato questa mattina in una Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di. Erano le 9.30 circa quando il fidanzato 19enne si è presentato con il padre e l’avvocato dai carabinieri per condurre i militari sul posto. Nell’interrogatorio il ragazzo ha ammesso di esserelui ad ucciderla. La scomparsa della ragazza era stata denunciata già sabato sera. Sul monte a Caccamo oltre ai carabinierigiunti anche i Vigili del Fuoco e gli uomini della scientifica per tutti i rilievi del caso. Le indagini...

