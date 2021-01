Maltempo Toscana: Forti piogge e vento, alberi caduti, coperture divelte, interventi dei Vigili del fuoco (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa sono stati effettuati dai Comandi della Regione circa 50 interventi per alberi caduti o pericolanti, coperture divelte e danni da acqua Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa sono stati effettuati dai Comandi della Regione circa 50pero pericolanti,e danni da acqua

METEO – In arrivo FORTI VENTI con raffiche fino a 100 km/h e MAREGGIATE, ecco dove

Meteo – Una nuova profonda ciclogenesi ha preso forma nelle ultime ore sul Mediterraneo centrale. In particolare, attualmente con un valore al suolo di 991 hPa la ritroviamo in azione a ridosso delle ...

