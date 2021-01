Genoa-Cagliari, Ballardini: “La città dà amore e responsabilità, qui li senti di più. Destro? Lui c’è sempre, ha un pregio” (Di domenica 24 gennaio 2021) Davide Ballardini in seguito alla vittoria contro il Cagliari.Serie A, 19a giornata: il Napoli cede allo strepitoso Verona, il Genoa inguaia il Cagliari L'allenatore del Genoa è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, dove ha spiegato quanto sia fondamentale la spinta della sua tifoseria per superare un momento come quello passato negli ultimi mesi. Ballardini ha rivoluzionato in tutto e per tutto il Grifone, rendendolo una squadra efficace sotto porta e precisa in difesa. Ecco le sue dichiarazioni in merito, anche e soprattutto, a questi importanti aspetti:"Competenza, sensibilità e lavoro quotidiano, queste le chiavi del nostro bel periodo. La tifoseria e la città ti danno amore e responsabilità, oltre all'affetto c'è anche ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Davidein seguito alla vittoria contro il.Serie A, 19a giornata: il Napoli cede allo strepitoso Verona, ilinguaia ilL'allenatore delè stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, dove ha spiegato quanto sia fondamentale la spinta della sua tifoseria per superare un momento come quello passato negli ultimi mesi.ha rivoluzionato in tutto e per tutto il Grifone, rendendolo una squadra efficace sotto porta e precisa in difesa. Ecco le sue dichiarazioni in merito, anche e soprattutto, a questi importanti aspetti:"Competenza, sensibilità e lavoro quotidiano, queste le chiavi del nostro bel periodo. La tifoseria e lati danno, oltre all'affetto c'è anche ...

