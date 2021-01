Gattuso: «Alla prima difficoltà, la squadra non sa reagire. Succede da tanto tempo» (Di domenica 24 gennaio 2021) Gattuso in conferenza stampa. «Nel primo tempo avevamo preparato la partita in maniera diversa rispetto a come vogliamo giocare noi. Abbiamo provato a giocare in verticale, abbiamo giocato spesso quattro contro quattro. Il piano gara era questo e secondo me è stato fatto anche abbastanza bene. Il secondo tempo non ci siamo mai andati. Abbiamo palleggiato dal basso e ci hanno intercettato. Ci siamo fatti male, ci hanno fatto male. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico, sulle seconde palle, non è il nostro pane, abbiamo giocatori con caratteristiche totalmente diverse. Fisicamente ci hanno surclassati, sono stati più bravi di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione diversa da quello che avevamo preparato». «Non è la prima partita che viene fuori questo aspetto: Alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021)in conferenza stampa. «Nel primoavevamo preparato la partita in maniera diversa rispetto a come vogliamo giocare noi. Abbiamo provato a giocare in verticale, abbiamo giocato spesso quattro contro quattro. Il piano gara era questo e secondo me è stato fatto anche abbastanza bene. Il secondonon ci siamo mai andati. Abbiamo palleggiato dal basso e ci hanno intercettato. Ci siamo fatti male, ci hanno fatto male. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico, sulle seconde palle, non è il nostro pane, abbiamo giocatori con caratteristiche totalmente diverse. Fisicamente ci hanno surclassati, sono stati più bravi di noi. Nel secondoabbiamo fatto una prestazione diversa da quello che avevamo preparato». «Non è lapartita che viene fuori questo aspetto:...

gpalumbo01 : @ADeLaurentiis ti sta scivolando di mano il Napoli. Quando te ne accorgi? Con Gattuso non si va da nessuna parte. P… - Salvato95551627 : RT @SaxSan2: Capisco chi vuole l'esonero di #Gattuso, ma le vedovelle di #Sarri e #Benitez anche no! Il traditore ed il pensionato ora son… - PalloneBucato : Non riesco a capire quale sia il problema in questo #Napoli, ma credo che il tempo di #Gattuso sia finito e che bis… - GianguidT : Esonero per Gattuso! Ok Che si prende allegri che per meno di 8 Pippi manco si siede a parlare! Il rejetto di Figl… - marcelloharan : @P_res19 A quel merito ti ho risposto. E ti ho detto che gli obiettivi del Napoli di Gattuso, in virtù dell'ampiezz… -