Ferrari, 5 giorni di test a Fiorano con la SF71H (Di domenica 24 gennaio 2021) La Ferrari inizia il 2021 con 5 giorni di test a Fiorano , che vedranno sette piloti alternarsi sulla SF71H per i primi giri di riscaldamento in vista dell'inizio della stagione. Iniziano i giovani ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) Lainizia il 2021 con 5di, che vedranno sette piloti alternarsi sullaper i primi giri di riscaldamento in vista dell'inizio della stagione. Iniziano i giovani ...

autosprint : #Ferrari , 5 giorni di test a #Fiorano con la #SF71H ?? - EstebBeltramino : Ferrari, cinque giorni di test a Fiorano. In pista anche Sainz e Schumi jr #motori #automobilismo - Sgommo : F1, Ferrari: 7 piloti in pista per 5 giorni di test a Fiorano - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@ScuderiaFerrari: cinque giorni di #test a #Fiorano, in pista anche #Sainz a #Schumi jr - BiancoRinaldo : RT @Gazzetta_it: .@ScuderiaFerrari: cinque giorni di #test a #Fiorano, in pista anche #Sainz a #Schumi jr -