C’è posta per te, Alessandro perdonato da Florinda, lui è un no-vax: i post discutibili su Facebook (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro è stato perdonato da Florinda, nonostante l’abbia tradita per tre volte, ma sui social scoppia la polemica sui suoi post no-vax Nella puntata di domenica 23 gennaio di C’è posta per te si è raccontata la storia di Alessandro e Florinda. Lui ha chiamato la trasmissione per farsi perdonare dalla sua compagna, nonostante l’abbia tradita con tre colleghe di lavoro. Dopo varie affermazioni e sue giustificazioni tra cui “l’uomo è bestia”, “sono brutto e per questo amo te”, è riuscito a farsi aprire la busta da Florinda. I due stanno ancora insieme, come si può ben notare dal loro profilo Facebook. Questo ha scatenato una polemica nei telespettatori, che si sono chiesti come abbia fatto la sua compagna ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 24 gennaio 2021)è statoda, nonostante l’abbia tradita per tre volte, ma sui social scoppia la polemica sui suoino-vax Nella puntata di domenica 23 gennaio di C’èper te si è raccontata la storia di. Lui ha chiamato la trasmissione per farsi perdonare dalla sua compagna, nonostante l’abbia tradita con tre colleghe di lavoro. Dopo varie affermazioni e sue giustificazioni tra cui “l’uomo è bestia”, “sono brutto e per questo amo te”, è riuscito a farsi aprire la busta da. I due stanno ancora insieme, come si può ben notare dal loro profilo. Questo ha scatenato una polemica nei telespettatori, che si sono chiesti come abbia fatto la sua compagna ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - Marillacocchia : Sono una donna di basso profilo. Guardo uomini e donne, guardo c’è posta per te. Sono casalinga quindi non produtti… - _MrsKnow_it_all : RT @BARABBAll: Maria The Philips infame fracica ho passato la serata a guardare c’è posta per te e non c’è nemmeno la storia con i vecchiet… - angdivit : RT @sihirlisil: Maria ci ha tenuto a mettere il BOOM in prima serata anche a C’è Posta?? Che dire...... #CanYamanCePostaPerTe https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera