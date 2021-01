Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)DEL 23 GENNAIOORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON L’A1 FIRENZE-DOVE A CAUSA DI UN CAMION IN FIAMME TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE, CI SONO CODE DI 5 KM SULLA DIRAMAZIONENORD L’ INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE A1 E’ STATO RIMOSSO LA PROTEZIONE CIVILE HA POI DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA DALLE PRIME ORE DELLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO SULPRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON FORTI VENTI DI BURRASCA IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO ...