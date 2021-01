Uomini e Donne, Pamela rompe il silenzio su una coppia e scoppia il caos (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ex dama del Trono Over condivide una foto che riesce a scatenare uno scontro social con l'ex Enzo Capo e la sua attuale fidanzata, ma il tutto si basa su un fraintendimento L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ex dama del Trono Over condivide una foto che riesce a scatenare uno scontro social con l'ex Enzo Capo e la sua attuale fidanzata, ma il tutto si basa su un fraintendimento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - errror404__ : Comunque la celentano uguale a Tina cipollari a uomini e donne, fantastici questi parallelismi che fa Maria nei suoi programmi #Amici20 - mau_or_ : RT @RescueMed: ??? Sono tre le imbarcazioni in difficoltà partite stanotte dalla #Libia: ~145 persone da Garabouli ~45 persone da Zawiya ~55… -