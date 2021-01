Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 11:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Di nuovo buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio scende l’indice medio in Italia sotto uno dopo 5 settimane di crescita rischio alto in Sicilia Sardegna Umbria e provincia di Bolzano la Lombardia la Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domani oltre 13600 nuovi casi di covid e472 le vittime tasso di positività stabile al 5:01 % 2100000 numero di vittime nel mondo in Brasile 8 milioni e 7 di casi e 210000 vittime in Sudafrica I morti sono 40.000 a Hong Kong lockdown per migliaia di cittadini un quartiere colpito da un’ondata di infezioni e allarme in Gran Bretagna sulla cosiddetta variante inglese Boris Johnson afferma che non solo è più contagiosa del Ceppo originariopotrebbe essere anche più mortale il suo Ministro della Sanità Lanciano ulteriore allarme sulla variante sudafricana che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Di nuovo buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio scende l’indice medio in Italia sotto uno dopo 5 settimane di crescita rischio alto in Sicilia Sardegna Umbria e provincia di Bolzano la Lombardia la Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domani oltre 13600 nuovi casi di covid e472 le vittime tasso di positività stabile al 5:01 % 2100000 numero di vittime nel mondo in Brasile 8 milioni e 7 di casi e 210000 vittime in Sudafrica I morti sono 40.000 a Hong Kong lockdown per migliaia di cittadini un quartiere colpito da un’ondata di infezioni e allarme in Gran Bretagna sulla cosiddetta variante inglese Boris Johnson afferma che non solo è più contagiosa del Ceppo originariopotrebbe essere anche più mortale il suo Ministro della Sanità Lanciano ulteriore allarme sulla variante sudafricana che ...

RobertoBurioni : Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - fanpage : 'La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza. Non mi servono le… - romatv : Le parole di @PFonsecaCoach e le ultime dal campo ?? E poi l’intervista di Bavagnoli prima di #RomaSassuolo ?? Tut… - PietroRbl : RT @RobertoBurioni: Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - mgsnazionale : RT @Corriere: Speranza: «Sfida ancora dura, ma è incoraggiante l'Rt sotto 1. Misure del Natale hanno funzionato» -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Oltre 2,1 milioni di morti nel mondo. Hong Kong, 2 giorni di lockdown ... Il Sole 24 ORE Incrocio di via Valloncello, residenti esasperati: troppi incidenti

Vasto: ieri ennesimo incidente all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello Il numero degli incidenti ormai non si conta più. I residenti sono esasperati. L'amministrazione comunale di Va ...

Roma, mareggiata a Fregene: danni agli stabilimenti e acqua nelle cucine

Vento fino a 90 chilometri all’ora nella notte fra venerdì e sabato su tutto il litorale romano. Colpito il «Point Break», torna il rischio erosione. Vigili urbani in strada a Fiumicino e a Focene ...

Vasto: ieri ennesimo incidente all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello Il numero degli incidenti ormai non si conta più. I residenti sono esasperati. L'amministrazione comunale di Va ...Vento fino a 90 chilometri all’ora nella notte fra venerdì e sabato su tutto il litorale romano. Colpito il «Point Break», torna il rischio erosione. Vigili urbani in strada a Fiumicino e a Focene ...