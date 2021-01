Sofia Goggia non sbaglia un colpo, Roma in bolla e col caso Dzeko: le notizie del giorno (Di sabato 23 gennaio 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 23 gennaio - 12:02 Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte leGasport 23 gennaio - 12:02

Eurosport_IT : SOFIA SEI MAGICA ????? Dopo Val-d'Isère e Sankt Anton, arriva la terza vittoria consecutiva per Goggia a Crans-Monta… - Eurosport_IT : ITALIA DA SOGNO A CRANS-MONTANA ?????? Doppietta sul podio di discesa libera: quarta vittoria consecutiva per Sofia… - ItaliaTeam_it : ?? SIAMO TROPPO FORTI ?? Sofia Goggia si prende anche la seconda discesa di Crans Montana, Elena Curtoni è terza, La… - ImpieriFilippo : RT @RaiSport: ? Sofia #Goggia: 'Ho vinto, ma penso già a domani' 'Felice per il #podio di #ElenaCurtoni' Rivedi la gara ?? - elimir73 : RT @Eurosport_IT: Pronti a trattenere il fiato? ???????? Adrenalina allo stato puro nella 2a vittoria a Crans-Montana di Sofia #Goggia, la 4a… -