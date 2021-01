Roma, Fonseca glissa su Dzeko: “Non ne voglio parlare” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Se la situazione Dzeko è risolvibile? Non ne voglio parlare“. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, continua a evitare il caso Dzeko scoppiato negli ultimi giorni in casa giallorossa. Anche dopo la vittoria in campionato contro lo Spezia, arrivata in pieno recupero grazie al gol di Pellegrini, Fonseca ha preferito non sbilanciarsi sul possibile reintegro di Dzeko, quest’oggi in tribuna. “Capisco che se ne vuole parlare ma io non voglio più dire nulla” ha aggiunto Fonseca. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “Se la situazioneè risolvibile? Non ne“. Il tecnico della, Paulo, continua a evitare il casoscoppiato negli ultimi giorni in casa giallorossa. Anche dopo la vittoria in campionato contro lo Spezia, arrivata in pieno recupero grazie al gol di Pellegrini,ha preferito non sbilanciarsi sul possibile reintegro di, quest’oggi in tribuna. “Capisco che se ne vuolema io nonpiù dire nulla” ha aggiunto. SportFace.

