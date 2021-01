Realizzato in Francia il primo trapianto di entrambe le braccia (Di sabato 23 gennaio 2021) Vent'anni dopo un incidente che gli costò l’amputazione di entrambi gli arti, un islandese è il primo uomo al mondo a ricevere un doppio trapianto di spalla e braccio . Operato a Lione all’inizio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 gennaio 2021) Vent'anni dopo un incidente che gli costò l’amputazione di entrambi gli arti, un islandese è iluomo al mondo a ricevere un doppiodi spalla e braccio . Operato a Lione all’inizio...

RomsDL : RT @radio3mondo: A partire da domenica la Francia chiederà un test negativo realizzato 72 ore prima per i viaggiatori europei che vorranno… - radio3mondo : A partire da domenica la Francia chiederà un test negativo realizzato 72 ore prima per i viaggiatori europei che vo… - Demetra_kekka : RT @NotizieFrance: In #Francia è stato realizzato un duro e crudo spot anti-covid per mostrare quanto sia facile portare il virus nella pro… - Freedomtripita1 : “Un sacchetto di biglie”, il film drammatico del 2017, diretto dal regista Christian Duguay, è stato realizzato in… - Angeloman70 : @F_Marcaurelio99 @GioRebuscini @bravimabasta Bene, prendo atto che hai finalmente realizzato che lo Stato nelle azi… -

Ultime Notizie dalla rete : Realizzato Francia Realizzato in Francia il primo trapianto di entrambe le braccia Gazzetta del Sud Covid, in Francia le scuole sono rimaste sempre aperte: «Ma le varianti possono cambiare tutto»

Le scuole sono chiuse in Germania, Regno Unito, Austria, Danimarca, Paesi Bassi; in Italia e in Grecia sono aperte a metà. La Francia continua a tenerle aperte. Ma le nuove varianti del coronavirus po ...

L'ora del tè

Se vi è mai capitato di comprare un nuovo modello di un telefono o di un altro dispositivo, ma di avere difficoltà ad abbandonare il vecchio per ragioni affettive, apprezzerete questo corto. - Leggi t ...

Le scuole sono chiuse in Germania, Regno Unito, Austria, Danimarca, Paesi Bassi; in Italia e in Grecia sono aperte a metà. La Francia continua a tenerle aperte. Ma le nuove varianti del coronavirus po ...Se vi è mai capitato di comprare un nuovo modello di un telefono o di un altro dispositivo, ma di avere difficoltà ad abbandonare il vecchio per ragioni affettive, apprezzerete questo corto. - Leggi t ...