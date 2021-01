Marina di Carrara, rinvenuto cadavere in spiaggia (Di sabato 23 gennaio 2021) Stamattina è stato rinvenuto un cadavere sulla spiaggia di Marina di Carrara. Pare si tratti di una donna, già in stato di decomposizione. Le forze dell’ordine sono state avvertite da un passante, è stata avvisata anche la Procura. Le ipotesi sul ritrovamento del cadavere in spiaggia Al momento l’identità della donna è sconosciuta, sono state avviate le ricerche tra le denunce di scomparsa. Secondo l’ipotesi più probabile, il corpo è stato trascinato dalla piena del Magra, dopo le piogge di questi giorni. Resta aggiornato su tutta l’Attualità di Metropolitan Magazine, e segui la pagina Facebook. Martina Maria Mancini L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Stamattina è statounsulladidi. Pare si tratti di una donna, già in stato di decomposizione. Le forze dell’ordine sono state avvertite da un passante, è stata avvisata anche la Procura. Le ipotesi sul ritrovamento delinAl momento l’identità della donna è sconosciuta, sono state avviate le ricerche tra le denunce di scomparsa. Secondo l’ipotesi più probabile, il corpo è stato trascinato dalla piena del Magra, dopo le piogge di questi giorni. Resta aggiornato su tutta l’Attualità di Metropolitan Magazine, e segui la pagina Facebook. Martina Maria Mancini L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

in_citta : RT @massimobraglia2: Marina di Carrara, un cadavere sulla spiaggia - MaxBraz1 : RT @iltirreno: Marina di Carrara, ritrovato il corpo di una donna. Indagini in corso - iltirreno : Marina di Carrara, ritrovato il corpo di una donna. Indagini in corso - massimobraglia2 : Marina di Carrara, un cadavere sulla spiaggia - QuiNewsLunigian : 'Per il porto bene la Pontremolese in Dpcm' -