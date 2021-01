L’assurda morte di una bimba per una sfida su Tik Tok: cruciale l’opera di controllo dei genitori (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha destato enorme scalpore la vicenda di una bambina morta a Palermo per un presunto gioco iniziato su Tik Tok (social per la condivisione di brevi video con musica e dialoghi, ndr). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha destato enorme scalpore la vicenda di una bambina morta a Palermo per un presunto gioco iniziato su Tik Tok (social per la condivisione di brevi video con musica e dialoghi, ndr). L'articolo .

