La prova del fuoco per il governo Conte potrebbe slittare di qualche ora (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - potrebbe essere rimandata di qualche ora la prova del fuoco per il governo Conte II. Il momento della verità era atteso mercoledì, con la relazione sullo stato dell'amministrazione della Giustizia che il ministro Alfonso Bonafede avrebbe tenuto alla Camera e, si pensava, subito dopo al Senato. E' a Palazzo Madama, infatti, che la maggioranza ha numeri più risicati ed è in quella sede che sarebbero potuti arrivare problemi seri. All'ultimo voto di fiducia, la maggioranza si è fermata a 156 voti, 5 in meno della maggioranza assoluta e con l'astensione di Italia Viva che ha già fatto sapere di volere votare contro la relazione del ministro. Alla base dello slittamento ci sarebbero, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari, degli impegni istituzionali del titolare del ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI -essere rimandata diora ladelper ilII. Il momento della verità era atteso mercoledì, con la relazione sullo stato dell'amministrazione della Giustizia che il ministro Alfonso Bonafede avrebbe tenuto alla Camera e, si pensava, subito dopo al Senato. E' a Palazzo Madama, infatti, che la maggioranza ha numeri più risicati ed è in quella sede che sarebbero potuti arrivare problemi seri. All'ultimo voto di fiducia, la maggioranza si è fermata a 156 voti, 5 in meno della maggioranza assoluta e con l'astensione di Italia Viva che ha già fatto sapere di volere votare contro la relazione del ministro. Alla base dello slittamento ci sarebbero, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari, degli impegni istituzionali del titolare del ...

