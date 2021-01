Il Milan crolla in casa con l’Atalanta, a San Siro 0-3 (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Milan crolla in casa con l'Atalanta e l'Inter, fermata sullo 0-0 a Udine fallisce l'aggancio ai rossoneri in testa e Pioli è campione d'inverno.Rossoneri arrembanti nei primi minuti, poi vengono fuori gli ospiti. Ilicic fa muovere i suoi con tempi perfetti, Donnarumma sventa sul nascere alcune azioni potenzialmente pericolose. Al 26', però, nulla può sulla girata di testa di Romero servito dal cross di Gosens. Il portiere ha la meglio sul calcio di punizione di Ilicic. Pioli comincia la ripresa con Diaz al posto di Meité, non ha convinto l'ex granata come perno dei trequartisti. Ma è l'Atalanta a battere ancora cassa.Al 53' grave leggerezza di Kessié che rifila una gomitata a Ilicic mentre prende posizione, rigore che lo stesso sloveno trasforma. Zapata ha sulla testa (offerta dal cross di Ilicic) l'occasione per fare tris, palla ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilincon l'Atalanta e l'Inter, fermata sullo 0-0 a Udine fallisce l'aggancio ai rossoneri in testa e Pioli è campione d'inverno.Rossoneri arrembanti nei primi minuti, poi vengono fuori gli ospiti. Ilicic fa muovere i suoi con tempi perfetti, Donnarumma sventa sul nascere alcune azioni potenzialmente pericolose. Al 26', però, nulla può sulla girata di testa di Romero servito dal cross di Gosens. Il portiere ha la meglio sul calcio di punizione di Ilicic. Pioli comincia la ripresa con Diaz al posto di Meité, non ha convinto l'ex granata come perno dei trequartisti. Ma è l'Atalanta a battere ancora cassa.Al 53' grave leggerezza di Kessié che rifila una gomitata a Ilicic mentre prende posizione, rigore che lo stesso sloveno trasforma. Zapata ha sulla testa (offerta dal cross di Ilicic) l'occasione per fare tris, palla ...

mar_aie : @housesboss Se il Milan crolla, gli arriviamo sopra. - SfoglioSport : Calcio. Serie A; Atalanta spettacolo, il Milan crolla [SFOGLIOSPORT]-Netta sconfitta del #Milan in casa contro l'… - Ticinonline : Il Milan crolla... ma è campione d'inverno @SerieA - Salvato95551627 : RT @AzzurrissimoTwi: ???? LOTTA SCUDETTO. Il Milan crolla in casa ma è campione d’inverno, l’Inter frenata dall’Udinese - - Salvato95551627 : RT @RaiSport: ?? Il #Milan crolla in casa con l'#Atalanta ma è campione d'inverno. A #SanSiro finisce 0-3: a segno #Romero, #Ilicic e #Zapa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan crolla Il Milan crolla in casa con l'Atalanta Rai Sport Il Milan crolla in casa con l’Atalanta, a San Siro 0-3

Romero di testa nel primo tempo, nella ripresa rigore di Ilicic e diagonale di Zapata (che ha pure colpito un palo) ...

Milan-Atalanta LIVE, formazioni ufficiali: Meite dal 1', ok Theo e Leao. Ilicic e Zapata sfidano Ibrahimovic

Donnarumma nega a Ilicic il raddoppio, nel finale di tempo Ibrahimovic si divora l'1-1. Nella ripresa, però, i rossoneri spariscono e al 54' la squadra di Gasperini raddoppia:. Dal quarto d'ora in poi ...

Romero di testa nel primo tempo, nella ripresa rigore di Ilicic e diagonale di Zapata (che ha pure colpito un palo) ...Donnarumma nega a Ilicic il raddoppio, nel finale di tempo Ibrahimovic si divora l'1-1. Nella ripresa, però, i rossoneri spariscono e al 54' la squadra di Gasperini raddoppia:. Dal quarto d'ora in poi ...