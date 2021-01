Guariti conteggiati come positivi: si scatena l'ironia sui social (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - Galeotto, anche stavolta l'indice Rt. Dopo l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera, finito alla gogna sui social, il 23 maggio scorso, per la famosa gaffe sull'indice di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gennaio 2021 - Galeotto, anche stavolta l'indice Rt. Dopo l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera, finito alla gogna sui, il 23 maggio scorso, per la famosa gaffe sull'indice di ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - giorgio_gori : Se davvero in #Lombardia sin dal 12 ottobre si sono erroneamente conteggiati i guariti tra i positivi, alzando così… - Corriere : Lombardia, ecco dov’è l’errore: migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi - Lucia25443382 : RT @VotersItalia: Migliaia di #Guariti dal #COVID19 conteggiati come #Positivi #Dpcm e aziende che falliscono e chiudono in base a questi d… - foa_u : RT @giorgio_gori: Se davvero in #Lombardia sin dal 12 ottobre si sono erroneamente conteggiati i guariti tra i positivi, alzando così l’RT… -