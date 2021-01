GF Vip 4, ritorno di fiamma tra Pago e Serena: le parole della Enardu (Di sabato 23 gennaio 2021) Pago (all’anagrafe Pacifico Settembre) e Serena Enardu ci stanno riprovando. O meglio, come ha fatto sapere lei tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, il loro è un “riavvicinamento soft”. Hanno ripreso a sentirsi perché da tempo avevano voglia di farlo e hanno assecondato questo loro desiderio. La coppia si era lasciata ufficialmente subito dopo il lockdown dello scorso marzo, che avevano trascorso insieme a casa di lei, a Cagliari. Precedentemente l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si erano rimessi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 4, dopo essersi lasciati una prima volta a Temptation Island Vip. Insomma, il loro è un percorso talmente travagliato che questa volta vogliono andarci davvero con i piedi di piombo. Serena, infatti, ha spiegato che come prima cosa lei e Pago ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 gennaio 2021)(all’anagrafe Pacifico Settembre) eci stanno riprovando. O meglio, come ha fatto sapere lei tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, il loro è un “riavvicinamento soft”. Hanno ripreso a sentirsi perché da tempo avevano voglia di farlo e hanno assecondato questo loro desiderio. La coppia si era lasciata ufficialmente subito dopo il lockdown dello scorso marzo, che avevano trascorso insieme a casa di lei, a Cagliari. Precedentemente l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si erano rimessi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip 4, dopo essersi lasciati una prima volta a Temptation Island Vip. Insomma, il loro è un percorso talmente travagliato che questa volta vogliono andarci davvero con i piedi di piombo., infatti, ha spiegato che come prima cosa lei e...

Novella_2000 : Ritorno di fiamma per una discussa coppia di Temptation Island Vip - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 5”: IL RITORNO IN “CASA” DI GUENDA GORIA, PER L’ABBRACCIO AL VETRO ALLA MAMMA, MARIA TERESA RU… - Elnd02 : @FrancescaGarte Ad inizio del gf tutti hanno avuto un “biglietto di ritorno” che viene utilizzato quando il vip è e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip ritorno Per Lloyd un “ritorno al futuro” in Sicilia. I vip scelgono l’isola anche se rossa Itaca Notizie GF Vip, la stoccata di Eva Henger a Andrea Zelletta: "Lui è un comodino"

ndrea Zelletta continua a resistere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e in molti lo danno ormai come candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Ma la gra ...

Pago e Serena Enardu: ritorno di fiamma in corso. Le parole di lei

Ennesimo ritorno di fiamma in corso tra Pago e Serena Enardu: l'ex tronista svela quello che sta accadendo col cantante. Le sue parole.

ndrea Zelletta continua a resistere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e in molti lo danno ormai come candidato a raggiungere la finalissima del reality show, in programma a fine febbraio. Ma la gra ...Ennesimo ritorno di fiamma in corso tra Pago e Serena Enardu: l'ex tronista svela quello che sta accadendo col cantante. Le sue parole.