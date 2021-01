Danimarca – Scompare 25enne Ortona | ufficiale della nave Costa Crociere

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il giovane presta servizio pere si trovava in. Su un ponte sono stati ritrovati i suoi effetti personali. Giorni di apprensione, a, per la scomparsa di un giovane concittadino. Si tratta di Alessio Gaspari, 25 anni, terzodi coperta in servizio su unadi. Lasu

Il giovane presta servizio per Costa Crociere e si trovava in Danimarca. Su un ponte sono stati ritrovati i suoi effetti personali. Giorni di apprensione, a Ortona, per la scomparsa di un giovane conc ...Cronaca Chieti - 23/01/2021 17:57 - Da giorni non si hanno notizie dalla Danimarca di Alessio Gaspari, 25 anni, di Ortona (Chieti), terzo ufficiale di coperta in servizio su una ...