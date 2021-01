Antonella, morta a 10 anni dopo una challange su TikTok. Il padre: 'Le ho dato io quella cintura' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Le ho dato io la cinta con cui si è uccisa'. Così ha raccontato il padre della piccola Antonella , la bambina morta a Palermo a 10 anni per aver fatto una challenge su . Angelo spiega al La ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Le hoio la cinta con cui si è uccisa'. Così ha raccontato ildella piccola, la bambinaa Palermo a 10per aver fatto una challenge su . Angelo spiega al La ...

