Variante Covid, Johnson: potrebbe essere più letale (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson ha detto che la cosiddetta Variante inglese del Covid-19 potrebbe essere più mortale del ceppo originale. “Devo dirvi che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcune evidenze sul fatto che la nuova Variante, oltre a diffondersi più rapidamente, possa essere associata anche a un più alto grado di mortalità“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Downing Street. La dichiarazione è stata immediatamente precisata dal Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico, che ha spiegato che le evidenze riferite da Johnson sono ancora “parziali” e “da confermare“. Vallance ha però sottolineato che alcuni dati sembrano indicare come, nelle fasce di età più colpite dal ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Borisha detto che la cosiddettainglese del-19più mortale del ceppo originale. “Devo dirvi che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcune evidenze sul fatto che la nuova, oltre a diffondersi più rapidamente, possaassociata anche a un più alto grado di mortalità“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Downing Street. La dichiarazione è stata immediatamente precisata dal Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico, che ha spiegato che le evidenze riferite dasono ancora “parziali” e “da confermare“. Vallance ha però sottolineato che alcuni dati sembrano indicare come, nelle fasce di età più colpite dal ...

chetempochefa : “Gli anticorpi contenuti nel siero dei vaccinati riescono a bloccare la variante, quindi c'è modo di essere moderat… - Agenzia_Ansa : #Covid, impennate di contagi in #Francia, si sospetta una nuova variante. #Pechino chiude le scuole dal 25 gennaio… - Agenzia_Ansa : #Covid registrato il primo caso di variante brasiliana in #Germania #ANSA - FlorentBillaud : RT @RadioSavana: Video non adatto per Covidota. In Brasile (Rio de Janeiro) sono terrorizzati dalla variante Covid. In un minuto la differe… - zazoomblog : Covid-19 Johnson: “Variante inglese molto più mortale” - #Covid-19 #Johnson: #“Variante -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Covid, preoccupa la velocità della variante sudafricana - Biotech Agenzia ANSA Covid, Boris Johnson: "La nuova variante è più mortale"

Ma ha rimarcato che alcuni dati sembrano indicare come, nelle fasce di età più colpite dal Covid, il rapporto fra morti e contagiati possa passare da una media di 10 contro 1000 “a 13-14 contro mille” ...

Coronavirus, allarme di Johnson: «La variante inglese più letale del 30%»

Finora si credeva che fosse soltanto più contagiosa, del 70%. Ma i vaccini dovrebbero funzionare su questa mutazione, mentre la brasiliana e la sudafricana sono più resistenti ...

Ma ha rimarcato che alcuni dati sembrano indicare come, nelle fasce di età più colpite dal Covid, il rapporto fra morti e contagiati possa passare da una media di 10 contro 1000 “a 13-14 contro mille” ...Finora si credeva che fosse soltanto più contagiosa, del 70%. Ma i vaccini dovrebbero funzionare su questa mutazione, mentre la brasiliana e la sudafricana sono più resistenti ...