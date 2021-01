Ultime Notizie Roma del 22-01-2021 ore 14:10 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la polizia Ha arrestato un 22enne di Savona nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo in ambienti della Destra radicale legati al terrorismo di matrice suprematista gli agenti hanno effettuato 12 perquisizioni nei confronti di altrettante persone vicine all’indagato oltre che a Savona e Genova nella città di Torino Cagliari forlì-cesena Palermo Perugia Bologna e Cuneo anche la Germania Prato la soglia dei 50.000 decessi legati al coronavirus dall’inizio della pandemia Lo ha comunicato l’istituto Robert coach che ha registrato 50642 morti sono 17862 nuovi contagiri da giovedì con il totale che sale oltre 2 milioni 100.000 inizio pandemia Intanto in Cina buana poco più di un anno dal primo caso accertato di covid e la vita è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la polizia Ha arrestato un 22enne di Savona nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo in ambienti della Destra radicale legati al terrorismo di matrice suprematista gli agenti hanno effettuato 12 perquisizioni nei confronti di altrettante persone vicine all’indagato oltre che a Savona e Genova nella città di Torino Cagliari forlì-cesena Palermo Perugia Bologna e Cuneo anche la Germania Prato la soglia dei 50.000 decessi legati al coronavirus dall’inizio della pandemia Lo ha comunicato l’istituto Robert coach che ha registrato 50642 morti sono 17862 nuovi contagiri da giovedì con il totale che sale oltre 2 milioni 100.000 inizio pandemia Intanto in Cina buana poco più di un anno dal primo caso accertato di covid e la vita è ...

