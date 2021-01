Traffico Roma del 22-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione per un intervento dei vigili del fuoco momentaneamente chiusa via Marcantonio Colonna tra Viale Giulio Cesare & via degli Scipioni inevitabili in tutta l’area circostante per un incidente si rallenta in via Monte delle Capre all’altezza di via delle Cave del Trullo per urgenti lavori è chiusa la corsia di marcia di viale Regina Margherita tra via via Savoia lezione della Nomentana i veicoli sono autorizzati a percorrere la corsia preferenziale e sul lungotevere per lavori lunghe code tra ponte Principe Amedeo Savoia Aosta ponte Garibaldi verso Ponte proseguono anche i lavori sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code la via Cristoforo Colombo verso Fiumicino e da viale Isacco Newton in direzione è sempre per lavori si sta in coda su via della Pisana ...