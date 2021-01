Terrorismo, arrestato 22enne per propaganda suprematista: incitava a violenza su donne (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia ha arrestato un 22enne di Savona nell’ambito di un’operazione antiTerrorismo in ambienti della destra radicale contingenti al Terrorismo di matrice suprematista. L’indagato è accusato di aver costituito un’associazione con finalità di Terrorismo e di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Il giovane savonese arrestato dalla Digos si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Per questo aveva creato anche delle chat dove istigava alla violenza contro gli ebrei. Il ragazzo aveva anche redatto e diffuso sul web documenti di matrice neonazista e antisemita con i quali ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia haundi Savona nell’ambito di un’operazione antiin ambienti della destra radicale contingenti aldi matrice. L’indagato è accusato di aver costituito un’associazione con finalità die di aver svolto azione die istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Il giovane savonesedalla Digos si ispirava al gruppostatunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Per questo aveva creato anche delle chat dove istigava allacontro gli ebrei. Il ragazzo aveva anche redatto e diffuso sul web documenti di matrice neonazista e antisemita con i quali ...

