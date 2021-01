Setterosa a valanga sulla Slovacchia | 26 - 4 È ai quarti al preolimpico

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildomina laneldi Trieste, battendola 26 - 4 e mandando a segno nove giocatrici. L'Italia sorride anche per il primo posto conquistato nel girone A: l'Olanda, ...

infoitsport : Pallanuoto, Italia-Francia 19-6: al preolimpico debutto a valanga del Setterosa - sportli26181512 : Pallanuoto, Italia-Francia 19-6: al preolimpico debutto a valanga del Setterosa: Un dominio netto quello della nazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Setterosa valanga

Quotidiano.net

TRIESTE. Debutto con vittoria per il Setterosa nel gruppo A del torneo di qualificazione olimpica a Trieste. L'Italia supera per 19-6 (5-1, 5-0, 3-2, 6-3) la Francia, trascinata dalla cinquina di Palm ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE https://www.oasport.it/2021/01/live-italia-olanda-preolimpico-pallanuoto-in-diretta-match-gia-quasi-decisivo-per-tokyo/ LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DI ...