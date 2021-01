Nicola Zingaretti indagato per abuso d’ufficio insieme ad altre persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati dalla procura di Roma per delle nomine nelle Asl avvenute nel 2019. Il reato ipotizzato nell’inchiesta è di abuso d’ufficio, tutto parte da un esposto presentato da Fratelli d’Italia. Il procuratore aggiunto che coordina le indagini è Paolo Ielo, il gip di Roma ha disposto una proroga delle indagini su richiesta della Procura. Ci sono anche altri indagati nell’inchiesta di abuso d’ufficio che colpisce il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. altre persone indagate insieme a Nicola Zingaretti Oltre a Alessio d’Amato, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Lazioall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati dalla procura di Roma per delle nomine nelle Asl avvenute nel 2019. Il reato ipotizzato nell’inchiesta è di, tutto parte da un esposto presentato da Fratelli d’Italia. Il procuratore aggiunto che coordina le indagini è Paolo Ielo, il gip di Roma ha disposto una proroga delle indagini su richiesta della Procura. Ci sono anche altri indagati nell’inchiesta diche colpisce il Presidente della RegioneindagateOltre a Alessio d’Amato, ...

