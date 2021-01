Morte Imane Fadil, svolta nelle indagini sulla testimone del Ruby-ter (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è un nuovo capitolo nelle indagini sulla Morte di Imane Fadil, testimone chiave nel processo Ruby-ter sulle feste alla villa di Berlusconi ad Arcore. Imane Fadil, super testimone del processo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è un nuovo capitolodichiave nel processo-ter sulle feste alla villa di Berlusconi ad Arcore., superdel processo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

C'è un nuovo capitolo nelle indagini sulla morte di Imane Fadil, testimone chiave nel processo Ruby-ter sulle feste alla villa di Berlusconi ad Arcore.

Ruby rubacuori: indagati 11 medici per la morte della testimone Imane Fadil

Sono indagati per omicidio colposo 11 medici dell'Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dove fu ricoverata per oltre un mese Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby, ...

C'è un nuovo capitolo nelle indagini sulla morte di Imane Fadil, testimone chiave nel processo Ruby-ter sulle feste alla villa di Berlusconi ad Arcore.Sono indagati per omicidio colposo 11 medici dell'Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dove fu ricoverata per oltre un mese Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby, ...