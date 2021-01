macOS: Apple rilascia la nuova beta di Big Sur 11.2 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Apple ha rilasciato la versione beta di macOS Big Sur 11.2 per i partecipanti al programma Developer, risolvendo alcuni problemi ma senza grandi novità Apple ha appena rilasciato una nuova anteprima per i partecipanti al programma Developer beta, accessibile dall’Apple Developer Center. La terza beta della versione 11.2 di Big Sur non sembra portare grandi novità (come la seconda e la prima), ma risolve diversi problemi importanti. Apple: tutte le novità della nuova beta di macOS Big Sur 11.2 Questa nuova beta è la terza dell’aggiornamento 11.2, dopo la prima uscita il 16 Dicembre e la seconda uscita il 13 Gennaio. ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021)hato la versionediBig Sur 11.2 per i partecipanti al programma Developer, risolvendo alcuni problemi ma senza grandi novitàha appenato unaanteprima per i partecipanti al programma Developer, accessibile dall’Developer Center. La terzadella versione 11.2 di Big Sur non sembra portare grandi novità (come la seconda e la prima), ma risolve diversi problemi importanti.: tutte le novità delladiBig Sur 11.2 Questaè la terza dell’aggiornamento 11.2, dopo la prima uscita il 16 Dicembre e la seconda uscita il 13 Gennaio. ...

Apple ha rilasciato la versione beta di macOS Big Sur 11.2 per i partecipanti al programma Developer, risolvendo alcuni problemi ma senza grandi novità.

