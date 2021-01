Istat e discriminazioni Lgbt | non è solo una questione di numeri

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Non risponderò al vostro questionario. E vi invito a rimuovere il mio nominativo dagli elenchi”. Così C.A., consulente romano 50enne, risponde all’che gli ha inviato il formulario di un’indagine sullesubite da soggetti(lesbiche, gay, bisessuali, transgender). C.A. è una delle 21mila persone selezionate dall’istituto di statistica, perché presenti sul registro nazionale delle unioni civili. “Chi ha autorizzato l’a estrarne gli iscritti?”, chiede C.A. “Perché si dà per scontato che glisiano soggetti che subiscono? Questo sondaggio è di per sé discriminatorio verso chi, come me, vive la sua vita serenamente e non pensa alla differenza che l’essere omosessuale possa incidere sul piano lavorativo. Ciò che conta o dovrebbe contare ...