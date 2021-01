Don Ambarus | “Tutti dovremmo vergognarci dei morti di freddo”

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Mi vergogno di queste morti. Per me, per tutta la città e per le stesse istituzioni. Per noi deve essere una vergogna, un imbarazzo, dobbiamo dire che tutti quanti non stiamo facendo abbastanza”. Lo ha detto il direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, in merito alle recenti morti a Roma di alcuni clochard per la grande ondata di freddo che ha investito la Capitale. “Tutti possono creare un piccolo angolino dove accogliere una persona in più e le istituzioni devono fare di più, purché tutti quanti ci vacciniamo per non diventare indifferenti davanti a ciò. Anche una sola morte è un’offesa è una vergogna”, ha aggiunto don Ambarus parlando a margine di un evento organizzato con l’Arsial all’Emporio della Caritas.