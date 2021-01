Blitz il film con Jason Statham stasera su Rai 4 venerdì 22 gennaio

(Di venerdì 22 gennaio 2021)ilactionsu Rai 422. Trama e trailerconè ilscelto da Rai 4 per la prima serata di22alle 21.10 (circa), un poliziesco action su un tormentato sergente di polizia di Londra alle prese con un serial killer. Diretto dal regista britannico Elliott Lester, esperto in videoclip musicali ma autore anche del thriller con Arnold Schwarzenegger Aftermath – La vendetta,è tratto dall’omonimo romanzo di Ken Bruen, adattato da Nathan Parker.la trama delsu Rai 4 Il sergente Tom Brant lavora nella zona sud-est di ...

Ultime Notizie dalla rete : Blitz film

RAI - Radiotelevisione Italiana

Per la prima serata in tv, venerdì 22 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La musica che gira intorno”. Il programma racconta la musica come colonna sonora della nostra vita attraverso i ricord ...Silvia Avallone, età, figli, marito, vita privata e libri, chi è la scrittrice ospite di Serena Bortone su Rai1 per la trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Silvia Avallone nasce a Biella l’11 aprile ...