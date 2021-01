Alberghi senza clienti | ma i Comuni chiedono il pagamento della tassa sui rifiuti

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tari per un ammontare quasi integrale per le attività ricettive chiuse da mesi. E' quanto denuncia la sezione turismo di Confindustria Umbria attraverso Maria Carmela Colaiacovo: 'E' paradossale dover ...

L’imprenditore ha acquistato una nuova villa inizialmente per farne un hotel ma potrebbe diventare la sua dimora al Forte ...“Resteremo chiusi non ci sono condizioni”. Graziano Debellini, il presidente di Th Resorts, il più grande Gruppo alberghiero sulla neve oggi in Italia, non ha dubbi. “Visti gli ultmi Dpcm, abbiamo dec ...