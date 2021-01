Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Rivelazione Di Tina Su Gemma! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma parla di nuovo con Maurizio e soffre per lui, ma arriva un nuovo corteggiatore che desidera conoscerla. La Galgani però nutre molti dubbi… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato soltanto di Gemma. Quest’ultima ha avuto un nuovo lungo confronto con Maurizio, anche se alla fine le cose non sono cambiate. Per lei, però, è arrivato un nuovo pretendente. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio conferma l’addio a Gemma! La Puntata si apre con Gianni che prende in giro Tina per i suoi capelli lisci, dato che li porta sempre mossi. Si parla già di Gemma con un video riassuntivo, poi ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 21 gennaio 2021)di: Gemma parla di nuovo con Maurizio e soffre per lui, ma arriva un nuovo corteggiatore che desidera conoscerla. La Galgani però nutre molti dubbi… Nellaquotidiana disi è parlato soltanto di Gemma. Quest’ultima ha avuto un nuovo lungo confronto con Maurizio, anche se alla fine le cose non sono cambiate. Per lei, però, è arrivato un nuovo pretendente. Ecco i dettagli.di: Maurizio conferma l’addio aLasi apre con Gianni che prende in giroper i suoi capelli lisci, dato che li porta sempre mossi. Si parla già di Gemma con un video riassuntivo, poi ...

