Unione Europea Linee guida per l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare e civile

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’intelligenza(IA) ha un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale della società. È difficile immaginare un mondo senza il suo utilizzo e i cambiamenti nel mondo del lavoro, della finanza, della sanità, della sicurezza e dell’agricoltura sono ormai un dato di fatto. Inoltre l’IA rappresenta un punto centrale del Green deal europeo e del rilancio dell’economia post Covid-19. Proprio per questa dilatazione e pervasività della sua applicazione, il Parlamento Europeo, mercoledì 20 gennaio 2021 ha approvato una risoluzione (364 voti favorevoli, 274 contrari e 52 astensioni) in cui, sull’assunto che l’intelligenzadebba imprescindibilmente essere soggetta al controllo umano (in modo da essere corretta o disabilitata in caso di comportamenti imprevisti) chiede un quadro giuridico comunitario sull’IA con definizioni e principi ...