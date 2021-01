Sì vax, no vax e immunità di gregge (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parte il piano delle vaccinazioni. “La luce in fondo al tunnel”, si dice da più parti. Il programma abbraccia tutti gli scenari possibili: fasi, beneficiari, logistica, distribuzione, approvvigionamenti,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parte il piano delle vaccinazioni. “La luce in fondo al tunnel”, si dice da più parti. Il programma abbraccia tutti gli scenari possibili: fasi, beneficiari, logistica, distribuzione, approvvigionamenti,...

lucianonobili : “Con il suk delle poltrone non si può governare un paese. Quando ponevamo questioni di merito, ci offrivano i minis… - ItaliaViva : Quando andavamo a porre questioni agli altri partiti di maggioranza, ci offrivano i ministeri anziché risponderci n… - corradoformigli : Quanti sono i no vax nelle rsa? E che succede se un operatore sanitario di quelle strutture rifiuta il vaccino anti… - bsgiacomino : immagina essere no vax ai tempi del covid vita rovinata - ale_battini : RT @FabioFranchi1: I programmi [2/2] Se è prevista copertura di tutta la popolazione, con acquisti stabiliti, vuol dire che ci sarà OBBLIGA… -