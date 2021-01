Operazione contro la ‘ndrangheta, indagato il leader Udc Cesa: “Mi dimetto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Una vasta operazione antindrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, è in corso in tutta Italia. L’indagine è denominata Basso profilo e vede impegnati circa 200 agenti della Direzione investigativa antimafia e 170 agenti delle Forze dell’ordine. Tra i soggetti coinvolti nell’operazione anche esponenti di forze politiche di rilievo nazionale. Tra loro, Lorenzo Cesa: il segretario dell’Udc risulta indagato. CESA: “ESTRANEO AI FATTI E FIDUCIA MAGISTRATURA, MI DIMETTO DA SEGRETARIO UDC“ Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Una vasta operazione antindrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, è in corso in tutta Italia. L’indagine è denominata Basso profilo e vede impegnati circa 200 agenti della Direzione investigativa antimafia e 170 agenti delle Forze dell’ordine. Tra i soggetti coinvolti nell’operazione anche esponenti di forze politiche di rilievo nazionale. Tra loro, Lorenzo Cesa: il segretario dell’Udc risulta indagato. CESA: “ESTRANEO AI FATTI E FIDUCIA MAGISTRATURA, MI DIMETTO DA SEGRETARIO UDC“

