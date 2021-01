Maxi frode ‘carosello’ a Napoli nel settore hi-tech, sequestro da 16 milioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) NAPOLI – Sedici milioni di euro tra disponibilità finanziarie presenti su conti correnti, beni immobili, automezzi, quote e partecipazioni societarie. Questo l’ammontare e la natura del patrimonio posto sotto sequestro perché considerato profitto illecito di una frode fiscale. Un sequestro arrivato al termine di “complesse indagini”, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, condotte dal comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo campano tra la Campania, il Lazio, il Molise e la Lombardia. La misura cautelare patrimoniale, si legge in una nota delle fiamme gialle, e’ stata adottata dal gip del Tribunale di Napoli. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) NAPOLI – Sedici milioni di euro tra disponibilità finanziarie presenti su conti correnti, beni immobili, automezzi, quote e partecipazioni societarie. Questo l’ammontare e la natura del patrimonio posto sotto sequestro perché considerato profitto illecito di una frode fiscale. Un sequestro arrivato al termine di “complesse indagini”, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, condotte dal comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo campano tra la Campania, il Lazio, il Molise e la Lombardia. La misura cautelare patrimoniale, si legge in una nota delle fiamme gialle, e’ stata adottata dal gip del Tribunale di Napoli.

