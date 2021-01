Mani Tese con le donne della Guinea Bissau

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’organizzazione non governativada anni è impegnata a garantire i diritti di genere in. Una nuova iniziativa, in collaborazione con l’UNHCR consentirà allene vittime di violenza di ricevere adeguata assistenza. Un progetto di sensibilizzazione che potrebbe portare grandi risultati su un tema molte volte sottovalutato dalle istituzioni. Cosa sta