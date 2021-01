La Serie A respira: in arrivo il via libera sul DL Crescita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dovrebbe arrivare entro oggi o al più tardi domani il via libera ufficiale alla conferma delle agevolazioni fiscali per i calciatori “impatriati” contenute nel Decreto Crescita. Come riportato da Tuttosport, infatti, è attesa la pubblicazione del Dpcm attuativo che darà il definitivo via libera per le agevolazioni. Il tema era esploso nelle scorse settimane, dopo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dovrebbe arrivare entro oggi o al più tardi domani il viaufficiale alla conferma delle agevolazioni fiscali per i calciatori “impatriati” contenute nel Decreto. Come riportato da Tuttosport, infatti, è attesa la pubblicazione del Dpcm attuativo che darà il definitivo viaper le agevolazioni. Il tema era esploso nelle scorse settimane, dopo L'articolo

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La Serie A respira: in arrivo il via libera sulle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita - Aquila6811 : RT @CalcioFinanza: La Serie A respira: in arrivo il via libera sulle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita - InterCM16 : RT @CalcioFinanza: La Serie A respira: in arrivo il via libera sulle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita - ValeRossignoli : RT @CalcioFinanza: La Serie A respira: in arrivo il via libera sulle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita - AdduciOsvaldo : RT @CalcioFinanza: La Serie A respira: in arrivo il via libera sulle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita -