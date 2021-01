Ior | ex presidente Caloia condannato a 8 anni e 11 mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ottoe 11di reclusione per Angeloe Gabriele Liuzzo, oltre a una multa di 12.500 euro, per i reati di riciclaggio e appropriazione indebita aggravata. Questa la sentenza letta daldel tribunale vaticano Giuseppe Pignatone. Lamberto Liuzzo è statoinvece a 5e duee al pagamento di una multa di 8mila euro. L'exdello Iore l'ex avvocato dell'Istituto Gabriele Liuzzo sono accusati di essersi appropriati, tra il 2001 e il 2008, di parte dei proventi della dismissione di oltre il 70% del patrimonio immobiliare dello Ior e delle controllate italiane (oggi fuse nella Sgir). E' la prima volta che il Vaticano emette una sentenza con pene carcerarie per reati ...